Apple vydal první iOS hru po 11 letech. V hlavní roli je hodně nečekaný hrdina

Trvalo to dlouhých 11 let, než Apple vydal novou hru. Tou předchozí byl Texas Hold’em a v App Storu byste ji už hledali marně. Novinka Warren Buffett’s Paper Wizard, která je dostupná zdarma a je podporována všemi iOS zařízeními s verzí 11 a novější, je věnována největšímu investorovi Applu – Warrenu Buffettovi, který právě jako roznašeč novin začínal. To je i náplní samotné hry.

Vaším úkolem je házet noviny na zápraží domů co nejpřesněji to půjde. Samozřejmě vám v tom brání různé objekty, jako jsou projíždějící auta, prolétající ptáci, stojící lampy, zrychlující se tempo hry i zvětšující se vaše vzdálenost od jednotlivých příbytků či poštovních schránek. Ve svém doručování pak putujete z Omahy přímo do Cupertina, čili do sídla společnosti Apple (hra tedy obsahuje jen dvě úrovně). Na závěr tak zavítáte i do samotného Apple Parku.

Grafická stránka hry je poměrně jednoduchá, což nelze říci o hratelnosti. Ta je sice zřejmá – stačí určit směr a razanci podobně jako v Angry Birds: Isle of Pigs AR, ovládnout ale umění samotného „vrhu“ už tak snadné není. Naštěstí zde příliš o nic nejde, takže si při případném neúspěchu nemusíte hned rvát vlasy z hlavy. O ty ostatně možná už přijdete při poslechu doprovodné hudby.

Hra byla vydána jako součást úvodního videa při příležitosti setkání akcionářů společnosti a mělo se jen jednat o jistý vtip. Ten se Applu jistě povedl, a když pozbyl smyslu, hru z App Store odstranil. Co se tedy alespoň české mutace obchodu týče. V tom americkém je titul stále dostupný pod odkazem zde.