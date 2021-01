Apple vymýšlí, kam na iPhonu schovat sluchátka. Podívejte se na úsměvné patenty

V roce 2018 Apple s iPadem Pro představil i Apple Pencil 2. generace, které se nabíjí bezdrátově pouhým přichycením magnety k tělu tabletu. Podobně v Cupertinu přemýšlí také o iPhonech a sluchátkách AirPods. Prozrazuje to patent, který však vypadá spíše úsměvně.

AirPody se nabíjejí bezdrátově, a to po jejich uložení do pouzdra. Patent ukazuje, že byste je mohli nabíjet i ve spojení s iPhonem (což je např. u Samsungu a jeho Galaxy Buds už běžné). Nebyl by to ale Apple, kdyby na to nešel jinak a kdyby na tom nechtěl něco vydělat. Nebude tak stačit sluchátka položit na záda telefonu (i když by se to díky technologii MagSafe přímo nabízelo), ale budete muset vlastnit speciální příslušenství.

To společnost ukazuje ve dvou variantách. Jedno je jen jakási dutina, do které z každé strany vložíte jedno sluchátko a dutinu přichytíte na horní stranu telefonu. Díky tomu z iPhonu vznikne skutečně úsměvný paroháč, který vypadá jakkoli, jen ne vkusně. Druhé řešení už je rozhodně praktičtější, i když se zde dá spekulovat o jeho přílišné tloušťce. Jedná se totiž o pouzdro typu folio, do kterého sluchátka uložíte do přesně daných výřezů.

Apple v patentu zmiňuje, že pouzdro by mohlo napájet nejen iPhone, ale i samotná sluchátka. Tzn., že by obsahovalo baterii a iPhone by zde sluchátka nemusel přímo nenabíjet. Když se na jednotlivé nákresy pozorně podíváte, zjistíte ale další zajímavé informace. V prvním případě má totiž zařízení, na které jsou uchyceny „parohy“, úplně jiný výřez pro čelní kameru. Mohlo by se tak jednat o podobu budoucího telefonu Applu. V případě druhém zase ale zadní kryt obsahuje prostup pro kameru na zádech iPhonu poplatný pro telefony iPhone 8 a jim podobné.

Schválení patentů americkým úřadům nějaký ten čas trvá, a proto nemusí podoba nákresů jakkoli korespondovat s tím, co Apple skutečně chystá. Ostatně také nemusí chystat nic, protože jedna věc je mít danou technologii na papíře a druhá pak uvést ji v život. Ať tak či onak, obě tato řešení rozhodně vypadají hodně neprakticky. To však vypadá i pouzdro pro kreditní kartu obsahující technologii MagSafe a dle prvních ohlasů se uživatelům velice líbí.