Apple vypustil druhý vývojářský iOS 12. Zrychlení iPhonu je markantní

Apple uvolnil druhou vývojářskou verzi iOS 12 – jen krátce po vydání druhé bety Androidu P. Bude zajímavé sledovat, jak si oba systémy povedou. Díky projektu Treble by se mohl Android P šířit výrazně rychleji než předchozí ročníky, na iOS ale v tomto směru mít nebude.

My jsme betu nainstalovali do iPhonu X a dojmy jsou zatím ryze pozitivní, Apple opravil spousty drobných chyb, které uživatelé nalezli v první vývojářské verzi. Chod telefonu je svižný, načítání aplikací je rychlé, oproti poslední veřejné verzi iOS 11 je to výrazný posun. Ačkoliv jde stále o betu, nebál bych se instalovat do primárního telefonu.



Rychlá ukázka nejnovějšího iOS