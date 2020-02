Apple Watch možná dostanou Touch ID. Čtečka by se schovala do korunky

V současné době existují jen dva způsoby, jak Apple Watch odemknout. První je za pomoci kódu, druhý je pak odblokuje, pokud odemknete iPhone s hodinkami spárovaný. Ani jedna varianta přitom není příliš komfortní. Jak ale ukazuje aktuálně schválený patent, Apple Watch možná dostanou Touch ID.

Sken otisku prstu definoval bezpečnost v mobilních telefonech. Díky trendu bezrámečkových displejů se s ním však setkáváme stále méně, protože byla tato technologie nahrazena skenem obličeje. Mnozí výrobci se však stále snaží uživateli autentifikaci pomocí otisku prstu dopřát umístěním čtečky pod displej. Ke skenu tak není třeba žádné tlačítko ani žádný prostor navíc.

Nákres obsažený v patentu ukazuje Apple Watch a směr proudění informací z jejich digitální korunky.

Četné zprávy hovoří i o tom, že by čtečku otisků prstů skrytou pod displejem měl do svých iPhonů implementovat i Apple. Jak nicméně ukazuje aktuálně schválený patent společnosti, ne tak do Apple Watch. I když by v nich možná dával větší smysl, díky malým rozměrům by to nejspíše nebylo ani reálné. I tak ale společnost myslí na kvalitnější jejich zabezpečení a zlepšení uživatelského komfortu, kdy by čtečku umístil do digitální korunky (dříve se spekulovalo i o tom, že by ji Apple nahradil dotykovou ploškou).

Apple Watch mají dotykový displej, skrze který jej ovládá většina jejich uživatelů. Pokud však potřebujete, je zde ještě otočná korunka, která má různé funkce. Apple by ji však chtěl využít ještě o poznání více, a proto tento patent uvádí, že by obsahovala i senzory umožňující autorizaci jejich uživatele pomocí skenu otisku prstu. Celý popis patentu je poměrně obsáhlý, co zásadního však z něho vyplývá, je, že v takovém případě by korunka nebyla otočná kolem celé své osy a umožnila by jen tzv. kroky. Je tomu nejspíše z toho důvodu, aby byly senzory stále ve stejné poloze.

Jedna věc je však podat patent, druhá mít jej schválený a třetí uvést myšlenku v život. Mnoho a mnoho schválených patentů totiž nedojde žádné realizace, a tak je možné, že se zde Apple kryje jen tím, aby s něčím podobným nepřišla konkurence a pokud, tak aby na tom patřičně profitoval. Na druhou stranu se toto řešení zdá být poměrně uvěřitelným, a zejména v zemích, kde jsou Apple Watch dostupné i ve verzi Cellular, jistě i opodstatněným.