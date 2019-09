Apple Watch Series 5: LTPO displej už nezhasíná, ale baterie stále vydrží celý den

Apple na dnešní Keynote představil již pátou generaci chytrých hodinek Apple Watch Serie 5. Zůstává stejný tvar, došlo však na úpravu displeje. Nově se jedná o LTPO panel (Apple mu stále říká Retina), který dokáže průběžně měnit obnovovací frekvenci z běžných 60 Hz až na energeticky úsporný 1 Hz. Hodinky dostaly režim Always On, takže už nezhasnou, jen ztlumí jas, abyste měli neustále přehled o notifikacích.

Podle Applu však výdrž hodinek zůstává při starém, tedy na „celodenní výdrži“, tedy 18 hodinách. Co se materiálů týče, můžete si vybrat 100% recyklovaný hliník, ocel, titan, nebo prémiovou keramiku. S hodinkami můžete do vody, detekují pády, měří EKG, můžete jimi platit pomocí Apple Pay - to vše známe již z předchozích generací. Apple se v prezentaci zaměřil na nové ciferníky, do nichž můžete zakomponovat nová senzor, elektronický kompas. Ten má i svou samostatnou aplikaci, v hodinkách pochopitelně nechybí ani GPS, kterou využijete pro navigaci v terénu.



Kompas si můžete zobrazit na cifreníku nebo přímo v samostatné aplikaci, pomůže vám k tomu, abyste v mapách na hodinkách viděli, kterým směrem se zrovna díváte

Apple vyzdvihl důležitost technologií pro hlídání srdečních funkcí, detekci pádů uživatelů nebo rychlé přivolání lékařské pohotovosti podržením bočního tlačítka. Volání na nouzová čísla nyní funguje z hodinek po celém světě, v případě LTE verzí hodinek to jde i bez přítomnosti iPhonu. Úplnou novinkou je aplikace, která mapuje úroveň okolního zvuku, abyste např. při koncertech věděli, jaký dopad může mít dlouhodobý poslech na váš sluch. Další aplikace zase pohlídá ženský menstruační cyklus a plodné dny.

Představení hodinek Apple Watch Series 5:

Uvnitř hodinek bude hned při rozbalení Watch OS 6. Hodinky Apple Watch 5. generace se do prodeje dostanou 20. září. Hliníkové modely budou k dostání ve stříbrné, zlaté a černé, ocelové modely ze ve zlaté, matné a lesklé černé. Titanové tělo bude na výběr ve dvou odstínech, keramická verze je pouze bílá. Separátně bude k dispozici i speciální Nike edice hodinek s prodyšnými sportovními řemínky a exkluzivními ciferníky.



Barevné varianty s hliníkovým a ocelovým tělem. Apple letos překvapil i těmito, na první pohled líbivými, leč absolutně nepraktickými, specifikacemi... Kapacita baterie, rozlišení displeje, takt procesoru - nic z toho Apple zřejmě prozradit nehodlá

Hodinky Apple Watch Series 5 budou v GPS verzi stát 399 dolarů (v přepočtu 11 290 Kč včetně DPH), varianta hodinek s podporou mobilních sítí vyjde na 499 USD (tj. 14 150 Kč včetně daně). Současně dochází ke zlevnění populární třetí generace Apple Watch, která bude nově stát 199 dolarů, tedy zhruba 5 600 Kč včetně DPH.