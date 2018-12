Apple Watch: Z Ameriky přicházejí první zkušenosti s měřením EKG na zápěstí

V pátek jste si u nás mohli přečíst, že na hodinky Apple Watch Series 4 se v USA dostává očekávaná funkce EKG. Funkce je omezena pouze na USA, zřejmě kvůli tomu, že ve zbytku světa mobilní EKG certifikováno (zatím) nebylo.

Objevují se také první testy funkce EKG. Například redaktorka webu CNET chtěla v rámci natáčení reportáže porovnat „skutečný“ EKG a a EKG v hodinkách. Jak to dopadlo? Hodinky jí prozradily, že má nepravidelný srdeční rytmus, o čemž doposud neměla ani zdání.

Podívejte se, jak u Apple Watch funguje EKG:

Samotné měření v hodinkách využívá dvě elektrody. Jedna je umístěna ze spodní strany hodinek, druhá pak na jejich korunce. Při měření stačí na korunku položit ukazováček, tím se uzavře kruhový obvod a může proběhnout měření. Trvá 30 sekund a srdeční rytmus jde vidět na displeji v reálném čase. Jak na videu uvádí doktor Gregory Marcus z UCSF Medical Center, lze vidět pravidelný rytmus, narušovaný silnějším rytmem, který se vyskytuje dříve, než je obvyklé.

Podle doktora Marcuse může být tato anomálie zdrojem budoucích problémů, ale také nemusí. Přesto až lékařské EKG s dvanácti elektrodami dokáže přesněji určit místo možných problémů v srdci. To hodinky samozřejmě neřeknou, ovšem výsledný záznam z EKG se mezi oběma zařízeními rámcově shodoval. Přímo na hodinkách je tak možné zjistit, že je s vámi něco v nepořádku, takže navštívíte lékaře, který provede kompletní diagnostiku.

A právě to je cílem zdravotního monitoringu Apple Watch. Hodinky umí automaticky informovat nositele o nepravidelném srdečním rytmu, který může stát za fibrilací srdečních síní. Hodinky dají vědět i tehdy, jakmile detekují zvýšený srdeční tep přes 120 tepů s odstupem minimálně 10 minut od poslední fyzické aktivity. První testy tak ukazují, že EKG v hodinkách má smysl. Jen je třeba počkat na to, až se podpory EKG v Apple Watch dočká i zbytek světa, nebo než se EKG dostane i do hodinek dalších výrobců.

