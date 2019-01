Apple začal prodávat kryt s baterií a nabíjecí cívkou. Jeho cena vás pobaví

Apple představil nové silikonové kryty Smart Battery Case pro iPhone XR a XS/XS Max. Kryty jsou masivní a zvýrazní rámečky telefonu. Proti předchozím generacím se však změnila pozice kontroverzního „batůžku”, který nyní zasahuje od fotoaparátu až po spodní stranu. Uvnitř tohoto výstupku se ukrývá baterie, která dokáže prodloužit výdrž telefonu až o 39 hodin hovorů, až 27 hodin přehrávání videí nebo až 22 hodin brouzdání na internetu.

Nejzásadnější novinkou je ovšem podpora bezdrátového nabíjení Qi. Po přiložení na nabíječku se tak začne nabíjet iPhone i kryt současně. Informace o stavu uživatel vidí na zamykací obrazovce telefonu. Jelikož je kryt k iPhonu připojen skrze Lightning, má i vlastní drátový vstup, který podporuje sluchátka či jiné příslušenství.

Za kryt si Apple nechá mastně zaplatit. V českém Apple Storu se prodává za sebevědomých 3 490 Kč, a to v bílé nebo černé variantě. Proti starším generacím bez Qi tedy ještě o dalších 500 Kč podražil.

Aktualizováno: Kryt se dostal do rukou prvních uživatelů, které čekalo nemilé překvapení. Novinář @thenickguy se twitteru pochlubil, že kapacita baterie všech krytů činí pouhých 1 369 mAh. Jde tedy o významný pokles proti minulým generacím. Battery Case pro iPhone 7 totiž nabídl kapacitu 2 365 mAh, v případě iPhonu 6 šlo o hodnotu 1 877 mAh. Pokles kapacity je zřejmě daní za ztenčenou spodní bradičku a podporu Qi.

Both iPhone XS and XS MAX Smart Battery Case have a 1369 mAh capacity. iPhone 7 version was 2365, iPhone 6 was 1877. pic.twitter.com/MtJdFC98qQ