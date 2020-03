Apple zavírá všechny Apple Story mimo Čínu, ruší konference a má prvního nakaženého zaměstnance

Apple právě oznámil, že zavře Apple Story po celém světě s výjimkou Číny (seznam). Zatím do pátku 27. března. Došlo tak ke kuriózní situaci, že zavřeno bylo v Číně, do budoucna to bude naopak. Situace se mění každým dnem, nicméně to platí pro celou koronavirovou pandemii a s ní spojená opatření.

Firma také oznámila, že na řešení krize přispěla už 15 milióny dolarů. A tím to nekončí. Cokoliv darují zaměstnanci Applu, firma částku ztrojnásobí.

Práce z domova a první nakažený zaměstnanec

Společnost omezila cestování svých zaměstnanců do Itálie, Číny a Jižní Koreje. V souvislosti s tím umožňuje zaměstnancům pracovat z domova. Kdokoliv cítí příznaky jen trochu podobné nemoci COVID-19, nebo se potřebuje pečovat o své blízké, bude uvolněn bez ztráty platu.

V irské centrále byl tento týden pozitivně testován první zaměstnanec. Nyní je v izolaci, Apple uvedl, že ve všech kancelářích a Apple Storech pokračuje v hloubkové dezinfekci.

Bílý dům

O situaci se samozřejmě zajímá i Bílý dům. Zástupci společností Apple, Facebook, Google, Microsoft, Amazon, IBM a Twitter vedli konferenční hovor s americkým technologickým ředitelem Michaelem Kratsiosem o koordinaci snahy o odstranění škodlivého obsahu souvisejícího s koronavirem z jejich distribucí. Již dříve Google odstranil zavádějící výsledky hledání v Google Play:

Vláda také požaduje, aby technologické společnosti pomáhaly i dalšími způsoby, včetně zapojení do výzkumu. Bílý dům plánuje uvolnění kompletní databáze týkající se koronaviru a společnosti tak mají pomoci vědcům použitím jimi vyvinuté umělé inteligence analyzovat jejich poznatky. V neposlední řadě byly požádáni o podporu studia a práce z domova.

Nové produkty a konference

Na konec března Apple plánoval keynote s pravděpodobným uvedením iPhonu 9. Z té samozřejmě sešlo a zatím se neví, jestli bude premiéra odsunuta, nebo jej Apple uvede online.

Pochyby směřovaly i k relativně vzdálené vývojářské konferenci WWDC 2020, která se každoročně koná na začátku června v San Jose a jsou na ní představovány nové podoby operačních systému iOS a macOS. Apple raději hned odmítl nejistotu a důkladně zapracuje na zcela novém online formátu.