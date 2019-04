Apríííííl! Sbíráme nejlepší vtípky z celého internetu

Od Googlu toho jako obvykle uvidíme více, ale začít pojďme Google Mapami. V mobilní aplikaci jděte do menu, zvolte Hrát hada, korektní Google vás upozorní, že se jedná o aprílový joke a můžete hrát. Na výběr jsou různá města a jim odpovídající dopravní prostředky.

Každý na to jde jinak. Microsoft svým zaměstnancům aprílové vtípky zakázal ve jménu produktivity. Zbytek internetu naštěstí není tak prudérní a opět vymýšlí neskutečné kraviny! :-)

Mapy.cz

Také Seznam je aprílová jistota. Tentokrát v Mapách připravil výlet do minulosti, protože budete po zadání adresy přesměrováni staredobre.mapy.cz a tam uvidíte, jak služba vypadala v samotných počátcích. Je to nepřehledné, špatně se to ovládá a skvěle si přitom uvědomíte, jaký ohromný vývoj mají internetové technologie za sebou.



„Staré dobré“ Mapy.cz. Komu se snad stýská, může si je dnes užít

Nebojte, vpravo nahoře je červené tlačítko „Zavřít staré dobré Mapy.cz“, což vás dostane na klasickou moderní verzi.

Dycky Most!

Stačilo osm dílů a z tohoto seriálu se stala legenda. Další díly prý nebudou, ale xboxweb.cz informuje o tom, že se můžeme těšit na hru. Prý nebudou chybět oblíbení herci, jejich hlasy, známé lokace, ani peprné hlášky. Vlastně je škoda, že tenhle článek vyšel zrovna 1. dubna...