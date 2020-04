Aprílový ceník Vodafonu: nové iPady a Huawei P40 lite a Pro

Do nabídky operátora přibyly nové tablety iPad Pro, a to ve dvou velikostech a s pamětí od 128 GB do 1 TB. Novinkami mezi telefony jsou Huawei P40 lite a Huawei P40 Pro.

Huawei P40 lite je vybaven 48Mpix čtyřnásobným fotoaparátem. Baterie má kapacitu 4200 mAh a telefon umožňuje i funkci rychlonabíjení. Displej má úhlopříčku 6,4“, interní úložiště kapacitu až 128 GB. Cena: 6 477 korun.

Huawei P40 Pro má fotoaparát Ultra Vision Leica, design s bezrámečkovým 6,58“ 90Hz OLED panelem a podporu 5G sítí. Výkon zajišťuje čipová sada Kirin 990. Telefon je vybaven čtečkou otisků prstů zabudovanou přímo v displeji, umí i reverzní bezdrátové nabíjení. Cena: 25 977 korun.

Novinky v dubnu:

Dubnový ceník telefonů: