Asus brzy přiveze Zenfone 5Z. Zatím na něj láká tancem s 89 mobily nalepenými na těle

Asus zatím na českém trhu prodává letošní hlavní model Zenfone 5 a odlehčenou variantu Zenfone 5 Lite. Na vlajkový smartphone Zenfone 5Z se zatím čeká, dorazit by měl v horizontu týdnů. Výrobce už má připravenou netradiční video kampaň, která zobrazuje tanec s 89 smartphony Zenfone 5 a Zenfone 5Z nalepenými na těle tanečníka.

Choreografii má na svědomí taneční skupina OK GO. Necelá devadesátka mobilů pokrývá většinu jeho těla a na displejích synchronizovaně zobrazuje obrazce dokreslující pohyby tanečníka. Dalších 1 139 smartphonů tvoří obrazovou stěnu za tanečníkem. Nakolik Asus použil speciální efekty a co bylo skutečně zobrazeno na displejích telefonů Asus neprozradil, ale výsledné video vypadá opravdu působivě.