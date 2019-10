Asus ROG Phone II a tradiční tortura. Herní smartphone dostal pořádně do těla!

U známého YouTubera JerryRigEverything se krátce zastaví snad každý významný smartphone. Tentokrát došla řada na herní Asus ROG Phone II, který dostal pořádně do těla. Na displej telefonu je umístěno odolné sklo Gorilla Glass 6, které odolalo škrábancům až do úrovně pět dle Mohsovy stupnice tvrdosti. Hroty s úrovní šest a vyšší již na krycím skle zanechaly viditelné vrypy. Gorilla Glass 6 najdeme i na zadní straně telefonu a to v kombinaci s kovovými částmi.

Šasi telefonu taktéž vyrobené z kovu prošlo úspěšně ohýbacím testem, ovšem došlo k viditelnému poškození. Jedna strana telefonu se nepatrně prohnula díky oslabenému rámu, v němž je umístěn postranní USB-C konektor. Celkově vzato ale telefon v tradičním testu odolnosti dopadl velmi dobře. Snad až na hrátky se zapalovačem, které vedly k nevratnému poškození pixelů. U OLED panelů přitom často platí, že se pixely po schlazení rychle vrátí do své původní podoby. Jak probíhal test odolnosti, můžete vidět na videu níže:

Asus ROG Phone II u JerryRigEverything: