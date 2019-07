Asus rozesílá pozvánky. Víme, kdy představí ROG Phone 2

Asus pomalu začíná rozesílat pozvánky na představovací akci značky Republic of Gamers, která by měla proběhnout již 23. července v Pekingu. Nás na Mobilmanii bude nejvíce zajímat chystaný herní smartphone ROG Phone 2. Už loňská generace nás velmi zaujala svým zpracováním a originálními vychytávkami, které do ní Asus vložil.



Nová generace přijde logicky zase s vyšším výkonem, který bude zajišťovat procesor Snapdragon 855, a mluví se o použití nově až 12 GB RAM. Asus údajně vylepšil také AMOLED displej, u kterého ještě navýšil obnovovací frekvenci z 90 na 120 Hz pro plynulejší obraz. Z nedávno uniklé čínské certifikace navíc vyplývá také podpora rychlého nabíjení o výkonu až 30 W. Zvědaví jsme také na to, zda Asus přijde znovu s nějakým dalším herním příslušenstvím. K první verzi jich přibalil rovnou celý kufr.

Via: GSMArena