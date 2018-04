Asus rozšiřuje střední třídu. Zenfone Max Pro má čistý Android a velkou baterii

Letošní novinky Asusu z veletrhu v Barceloně ještě nevstoupily do prodeje a tchajwanský výrobce už představuje další model. Asus Zenfone Max Pro (M1) obohatí dvojici již existujících modelů Zenfone Max a Zenfone Max Plus ve střední třídě. Jeho poznávacím znamením bude baterie s kapacitou 5 000 mAh a překvapivě také čistý Android 8.1 Oreo.

Zařízení bylo představeno v Indii, a tak zatím není jasné, zda a kdy se dostane na globální trhy. Posílení Asusu ve střední třídě pomocí modelu Zenfone Max Pro by ale logiku dávalo. Zařízení přichází se šestipalcovým Full HD+ IPS displejem, procesorem Snapdragon 636 a baterií s nadprůměrnou kapacitou 5 000 mAh. To vše se vešlo do kovového těla o hmotnosti 180 gramů. Na výběr bude černá a stříbrná varianta.

Trochu překvapivá je volba čistého operačního systému Android 8.1 Oreo, protože Asus dosud ve svých smartphonech používal svoji vlastní nadstavbu ZenUI. U jiných modelů by se v softwaru zásadního měnit nemělo a Zenfone Max Pro je v tomto ohledu spíše experimentálním zařízením, protože Asus vidí, že s čistým Androidem to zkouší také Xiaomi a zcela na něj vsadila Nokia a Motorola.

Novinka obsahuje zadní duální fotoaparát s rozlišením hlavního senzoru 16 Mpx a objektivem o světelnosti f2.0. Druhý objektiv slouží k rozostření pozadí např. u portrétních snímků. V režimu kamery dokáže fotoaparát natáčet 4K video. Na výběr budou varianty 4 + 32 GB nebo 6 + 64 GB paměti. Telefon se začne prodávat během druhého čtvrtletí a cenovka by v nové cenové strategii Asusu neměla přesáhnout 7 tisíc korun.