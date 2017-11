Asus Zenfone 4: pevný a sebejistý středobod nové rodiny [recenze]

Asus na sklonku léta razantně obnovil svoje smartphonové portfolio, když do něj přidal najednou rovnou šest modelů řady Zenfone 4. Jak už to tak bývá, každá rodina má hlavu, kterou je v tomto případě nejvyšší model Zenfone 4 Pro, a pak také hospodyňku, která v ní oddře nejvíc práce a za to je většinou také nejoblíbenější.

Asus Zenfone 4 na premiéře v Římě:

V takové pozici se nachází dnes testovaný hlavní model Asus Zenfone 4 (ZE554KL), který sice není vlajkovou lodí značky, ale můžeme ho chápat jako základní stavební kámen letošního poměrně košatého portfolia. Výbavou spadá do vyšší střední třídy, větší velikost proti loňskému předchůdci odpovídá trendu narůstajících úhlopříček displejů. A jak se Zenfone 4 povedl? To odhalí naše recenze.

Asus Zenfone 4 (ZE554KL) ZE554KL katalog |recenze rozměry a hmotnost: 155 × 75 × 7.5 mm, 165 g

displej: 5.5", dotykový Super IPS LCD, 1 080 × 1 920, 401 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (128 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 630 (8× Cortex-A53, 14nm)

operační systém: Google Android 7.0 (Nougat)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 74 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až

Samotná recenze pokračuje v následující kapitole, stejně jako úplný výčet plusů a minusů telefonu Asus Zenfone 4.

Plusy:

střídmý design

kvalitní konstrukce z kovu a skla

rychlá a přesná čtečka otisků na přední straně

Minusy: