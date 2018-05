Asus Zenfone 5 má podle testu DxOMark jeden z nejlepších foťáků ve střední třídě

Asus by mohl s aktuální pátou generací Zenfonů výrazněji zabodovat. Jednak se novinky budou prodávat s výrazně nižšími cenovkami než jejich předchůdci v uplynulých letech, a dále by výrobce mohl nalákat na velmi kvalitní fotoaparát. Alespoň tak jej zatím u modelu Zenfone 5 hodnotí známý test fotoaparátů ve smartphonech DxOMark Mobile.

Podle bodování tohoto asi nejznámějšího foto-benchmarku získal Zenfone 5 celkem 90 bodů, což je vážený průměr hodnoty 93 za statickou fotografii a 86 za video. To je velmi slušný výsledek, který smartphone prodávaný za 10 tisíc korun dostává do společnosti dvacetitisícového iPhonu 8, loňského HTC U11 a prvního Google Pixelu. Před rokem by se jednalo o naprostou elitu mezi fotomobily. Vývoj jde ale rychle kupředu a nejlepší fotomobily dnes v žebříčku DxOMark Mobile dosahují skóre nad 100 bodů.

Naše první dojmy z Asusu Zenfone 5 krátce po jeho představení:

U Zenfonu 5 chválí testeři vyvážený výkon u statických fotek za většiny světelných podmínek, dobrou barevnost, široký dynamický rozsah a správnou expozici. Minusem je slabý šum například u snímků oblohy a artefakty v HDR scénách nebo bokeh módu. Video má správnou expozici, dobrou stabilizaci a vyvážení bílé, ale body ztratilo kvůli horšímu zobrazení detailů a častějšímu přeostřování. I tak jde ale o jeden z nejlepších fotoaparátů ve smartphonu v cenové hladině do 10 tisíc korun.