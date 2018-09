Ať tam je, ale co nejmenší! OnePlus 6T má místo ošklivého výřezu elegantní kapku

Smartphony našlapaný říjen, to už jste od nás několikrát slyšeli. Příští měsíc se můžeme těšit i na premiéru OnePlus 6T. A nebyl by to únik jako takový, kdyby se navenek nedostaly rendery zatím neuvedeného smartphonu. Výrobce se drží zuby nehty aktuální módy vykousnutých displejů, místo šeredných obřích výkrojů však výřez minimalizoval do nutného minima. AMOLED panel tak bude zdobit miniaturní „kapka“ obklopující selfie kamerku.

Zveřejněné rendery OnePlus 6T mají mít hodně blízko ke skutečnému vzhledu. Vyobrazený telefon náramně připomíná nedávno oznámený Oppo R17. 6,4" AMOLED panel zabírající většinu přední strany (přes 90 %) nabídne při poměru stran 19,5:9 rozlišení 2 340 × 1 080 pix. Pod displej se dostane optická čtečka otisků prstů. Skleněná záda se nepatrně svažují k bokům, což je dnes v módě u většiny výrobců telefonů. Najdeme na nich vycentrovaný duální fotoaparát (16 + 20 MPx) a logo výrobce.

Spodní hrana je vyplněna stereoreproduktory a konektorem USB-C, na 3,5mm jack se místo nedostane. Pod kapotou smartphonu o rozměrech 158 × 76 × 8,2 mm bude Snapdragon 845. Operační paměť bude 6GB nebo 8GB, a to podle zvoleného úložiště (64, 128 nebo 256 GB). V rámci konektivity nebude chybět Bluetooth 5.0, Dual 4G VoLTE, dvoupásmová Wi-Fi nebo navigace přes GPS, GLONASS a Beidou. Baterie má nabídnout větší kapacitu, než u OnePlus 6 (3 300 mAh), přesná hodnota však není známa. Novinka půjde do prodeje s Androidem Pie a nadstavbou OxygenOS.

Pohled na renderovaný OnePlus 6T ze všech stran:

Zdroj Mysmartprice