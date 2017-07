Aukce skončila. Pásmo 3,7 GHz si rozdělí dva stávající a dva noví operátoři

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) oznámil, že práva k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 3600 – 3800 MHz pro vysokorychlostní datové sítě si vedle O2 a Vodafonu vydražili ještě dva nováčci: Nordic Telecom 5G a PODA. Nordic Telecom nyní obhospodařuje sítě U:fona (později Air Telecomu) a nabízí i hlasové služby jako virtuální operátor, stejně tak PODA, jejíž klíčový byznys nyní tvoří poskytování internetu a televize.

Stávající operátoři mohli získat kmitočtový příděl 40 MHz, pro nové zájemce byl spektrální limit dvojnásobný. Této podmínky aukce využil Nordic Telecom a vydražil dva aukční bloky o celkové šíři 80 MHz, ostatní mají po jednom bloku. Aukce se zúčastnilo 6 zájemců, společnosti Suntel Net a T-Mobile odcházejí s prázdnou.

Šéf regulačního úřadu Jaromír Novák k aukci dodal:

„Výsledek úspěšné aukce ukazuje, že se telekomunikační trh orientuje na poskytování datových služeb, které jsou páteří fungující digitální ekonomiky,“

Kmitočty v pásmu 3,7 GHz jsou vhodné zejména pro budování vysokokapacitních mobilních datových sítí a budoucí rozvoj sítí 5. generace. Každý z pěti aukčních bloků byl vydražen za částku 203 milionu korun, tedy sedminásobek vyvolávací ceny. Celkově tak aukce do státního rozpočtu přinesla 1,015 mld. Kč.

Kmitočtů ČTÚ přidělí bezprostředně poté, co úspěšní uchazeči uhradí ceny. Podmínkou akce pro ty, kteří kmitočty získali, je pokrytí ČR touto sítí v rozsahu 40 % malých obcí do 5 000 obyvatel, respektive 45 % středně velkých obcí do 10 000 obyvatel.

Nordic Telecom má velké plány

Nordic Telecom vydražil hned dva bloky a nyní plánuje výstavbu sítě s cílem nabídnout kvalitní vysokorychlostní internetové připojení a další služby na území ČR. Podrobnosti prý oznámí jakmile proběhnou veškeré formální náležitosti.

„Chystáme se na výstavbu moderní sítě spolu s finančním partnerem J&T Private Equity Group,“ říká k aukci ředitel Nordic Telecomu Libor Dočkálek.

T-Mobile odchází s prázdnou

T-Mobile oznámil, že z aukce odstoupil kvůli nepřiměřeně vysoké ceně a podmínkám, které by operátora donutily vybudovat síť, kterou už má a provozuje. Je to poprvé, kdy T-Mobile nevydražil frekvence v aukci.

„T-Mobile nemusí kupovat vždy a za každou cenu. Stejně bude postupovat i v budoucnu, pakliže se cena vymkne ekonomické realitě a nebude dávat smysl.“

T-Mobile uvádí, že v rámci veřejné konzultace vznášel připomínky, jelikož se mu nezdál záměr ČTÚ vybudovat ve draženém frekvenčním pásmu sítě 5G, a to z toho důvodu, že parametry sítí 5G ještě nejsou definovány.

