Autoblow AI: Umělá inteligence se dívala na Pornhub a pomohla vytvořit dokonalý simulátor orálního sexu

Umělá inteligence a strojové učení. To patrně nejsou výrazy, které byste si spojili se sexuální hračkou. Ale přesně to udělal Brian Sloan. Najal nejlepší vývojáře na AI, vypracovali algoritmy, pak nechali brigádníky sledovat a mapovat 6 000 minut orálního sexu na PornHUBu. Výsledkem je dostatečně velká báze dat, na které se umělá inteligence dokáže naučit, co je při orálním sexu důležité.

Z algoritmů vypadlo, že existuje 16 technik a že zásadním elementem je překvapení. Sloanův tým vypracoval 10 „masážních“ programů, přidal možnost nastavit rychlost a intenzitu. S hardwarem tohoto typu má Sloan desetileté zkušenosti, takže jen vyvinul tišší motor, mírně vylepšil silikonový „rukáv“ a upravil vnitřní mechanismus.

Výsledkem je mašinka jménem Autoblow A.I., která má věrně replikovat orální sex prováděný skutečnými ústy. Na Indiegogo projekt získal více než tři čtvrtě miliónu dolarů – tentokrát však nešlo primárně o financování vývoje, ale o propagaci a prodej. V těchto dnech se Autoblow A.I. dostává k prvním „backerům“. Pokud máte také zájem, teď už je v regulérním prodeji na webu výrobce za 275 dolarů.

Představení Autoblow A.I. na videu: