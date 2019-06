Avada kedavra! Harry Potter: Wizards Unite je nový hit od tvůrců Pokémon GO. Hrát můžete zdarma

Harry Potter: Wizards Unite je nejnovější přírůstek do kouzelného světa mladého čaroděje. Mobilní hra (zdarma pro Android a iOS) vychází z úspěšného konceptu hitu Pokémon GO, a to zejména proto, že za ní stojí stejné vývojářské studio Ninantic. Také tato novinka se odehrává v rozšířené realitě.

Ujímáte se v ní zaměstnance Ministerstva čar a kouzel, který má za úkol hledat bytosti a různé magické předměty, které se díky události zvané The Calamity dostali do světa mudlů (nečarů). Vytvoříte si tak vlastní postavu, s vlastním vzhledem, historií i kouzelnickou hůlkou, přičemž se potkáte i se starými známými. Hned v úvodní scéně totiž musíte vysvobodit šafáře Hagrida, přičemž základní aspekty hry vám vysvětluje sám Harry.



Zapálení pro věc je vidět i na samotných vývojářích. A hra se podle prvních dojmů povedla, grafika je skvělá!

Vyjma zachraňování ale nechybí ani souboje se smrtijedy. Samotné kouzlení pak nespočívá v máchání telefonem v různých obrazcích a křičení zaklínadel. Na displeji zařízení vždy stačí prstem nakreslit zobrazený symbol. Jak rychle a správně se vám to povede, takovou účinnost bude vyslané kouzlo mít. Dost možná se vám to nepovede hned napoprvé.

Principy jinak nepřinášejí nic extra nového. Pořád je zde ten stejný otevřený svět (naštěstí), ve kterém musíte hledat různé body zájmu, na nichž na vás čeká daný úkol. Přítomný je i RPG systém, díky kterému se z vás stává stále lepší kouzelník. I když je zde množství In-App nákupů, vše můžete získat postupným hraním. Jen to samozřejmě zabere více času. S tím, jak roste vaše postava, odemykají se různé možnosti, události, odměny atd.

Díky celosvětové obří popularitě pottrovského univerza by se dalo čekat, že se svou oblíbeností pokusí Wizard Unite veleúspěšným Pokémonům alespoň přiblížit. Podobným AR titulům, jako jsou Ghostbusters World nebo The Walking Dead: Our World, které nabízely prakticky totožný koncept, se to příliš nepovedlo. Zároveň snad napraví pošramocenou reputaci her ze světa čar a kouzel, kdy se zejména na podtitul Hogwards Mystery snesla řádná vlna kritiky.