Až se hygienik zeptá... Jak vám mobil pomůže vzpomenout si, kdy a kde jste byli

Na sledování geografické polohy chytrých telefonů firmami jako je Google, Facebook atd. můžete mít jakýkoliv názor od „je to čiré zlo“ až po „občas tyhle informace také využiju a když už musím konzumovat reklamu, ať je lépe zacílená na to, co mě zajímá.“ Nicméně s pandemií přibyl další argument pro jejich zapnutí: Až se vás hygienici zeptají, kde jste se pohybovali v posledních šesti dnech a s kým jste se potkali. Vzpomenete si?

Pokud jste na tom s pamětí podobně jako já, pomozte si aktivací funkce Historie polohy Google. Jde to udělat v nastavení telefonu a účtu Google, ale jednodušší je patrně přístup přes aplikaci Google Mapy, viz galerie tohoto článku.

Když se pak nastřádají data, můžete procházet jednotlivé dny – na časové ose uvidíte názvy některých navštívených míst s fotkami, které jste tam pořídili, záznam lze prohlížet také v mapě. K funkci se dostanete i přes web, stačí se přihlásit pod stejným uživatelským účtem, jako v telefonu. Snáze si tak připomenete, kde jste byli a s kým jste se tam mohli potkat. Tyhle informace pak ušetří práci hygienikům.

Na Androidu mají Google Mapy téměř všichni, na iPhonu pouze ti, kdo si je cíleně nainstalovali, ale ukládání historie polohy funguje i tam.