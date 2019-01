Babiš se potkal s Timem Cookem. Šéf Applu slíbil Apple Store pro Prahu

Na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu došlo k nečekanému setkání. Premiér Andrej Babiš tam představuje novou vizi Czech Republic: The country for The Future a mimo jiné absolvoval také schůzku s Timem Cookem, nejvyšším představitelem společnosti Apple.

Babiš představil Česko jako zemi plnou špičkové technologie a Cookovu pozornost evidentně získal, když řekl, že máme více než 500 vědců v oblasti umělé inteligence.

Debata se stočila i k případnému vybudování značkového obchodu Apple Store v Praze. Reakce séfa Applu byla překvapivá a údajně hned na místě vytvořil koordinační tým pro přípravu takové prodejny.

Apple Store je zatím jen v deseti evropských zemích. Firma opakovaně dává na jevo, jak nízkou prioritu u ní Česko má, ale dnes jsme patrně poskočili v žebříčku čekatelů. Český premiér hned přispěchal s myšlenkou, že by Apple Store mohl být třeba v budově Ministerstva pro místní rozvoj na Staroměstském náměstí.

Otázkou samozřejmě zůstává, zda se věc povede, případně kdy se dočkáme, ale slovo šéfa Applu a českého premiéra má rozhodně váhu.