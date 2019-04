Babiš se zastal virtuálů a strhla se mela. ČTÚ si myje ruce, malí operátoři zuří

Andrej Babiš ve středu 27. března zveřejnil příspěvek, ve kterém zmiňuje pokřivené podmínky na trhu virtuálních operátorů, vybízí k regulaci a větší aktivitě ČTÚ. Tweetnul krátce po jednání premiéra se šéfem Asociace českých virtuálních operátorů (AČVO):

Shodli jsme se i se zmocněncem @VDzurilla, že potřebujeme tohle prostředí víc regulovat a vytvořit tak daleko větší konkurenci a tím zlevnit ceny i pro spotřebitele. @CTU_cz musí daleko víc využívat svých kompetencí a nástrojů, kterými už dnes disponuje k nápravě situace na trhu. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 27, 2019

Kritika na vrub ČTÚ nezůstala bez odezvy, úřad se proti výtce premiéra ohradil ve vyjádření pro ČTK:

„V momentě, kdy od virtuálních operátorů nemáme jedinou oficiální stížnost na to, že by něco bylo v nepořádku, že se cítí poškozeni a že by bylo třeba našeho zásahu pro narovnání vztahu se síťovým operátorem, je velmi těžké do jejich obchodních vztahů svévolně zasahovat. Jakmile takový spor virtuální operátor vyvolá, je úřad připravený okamžitě se ujmout své role a situaci řešit.“

Tvrzení úřadu, že nemá ani jedinou oficiální stížnost však rozžhavilo virtuály doběla. Takhle reagoval Fayn:

„Fayn, jakožto virtuální operátor, podával minimálně tři podněty ve věci nerovných tržních podmínek velkoobchodního trhu mobilních komunikací. Dvakrát formou osobní prezentace před několika členy Rady Úřadu, jednou písemně do datové schránky Úřadu. Při zmiňovaných osobních prezentacích byli účastni i další virtuální operátoři.“

Proti vyjádření ČTÚ se ohradil i šéf AČVO Pavel Humpolík s tím, že jednotliví MVNO podávali řadu podnětů, o kterých se zmiňuje i samotný ČTÚ. Konkrétně v Testu tří kritérií pro trh mobilních služeb, vydaném úřadem v roce 2017 (zde, str. 34). Humpolík tedy považuje slova mluvčího ČTÚ Martina Drtiny za zavádějící.

AČVO: ČTÚ řešil řadu sporů

Fayn tvrdí, že kvůli nerovným tržním podmínkám přistoupil k vyvolání sporu se svým síťovým hostitelem a k jednání přizval i ČTÚ (ust. § 80 ZEK).

„Pod slovo „oficiální stížnost“ se může schovat mnohé. Ale virtuální operátor jako je Fayn, a desítky dalších, nemají možností mnoho a § 80 ZEK je jednou z těch možností nejoficiálnějších.“

AČVO dodává, že stejný postup volil v září 2018 i virtuál 3ton, který měl spor se svým velkoobchodním partnerem (T-Mobile). K němu se ČTÚ vyjádřil formou předmětného stanoviska 25. března 2019.

Reakce ČTÚ

Prostor ke komentáři dostal také Český telekomunikační úřad. „Nijak nezpochybňujeme kroky AČVO, vážíme si jich a také jsme jejich podněty zohlednili v 3K testu a v analýze relevantního trhu. Pokud jde ale o spor, který by mohl řešit jejich situaci se síťovými operátory, ten virtuální operátoři nevyvolali ani jediný,“ trvá na svém mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Tedy AČVO tvrdí, že virtuální operátoři návrhy podali, ČTÚ tvrdí, že virtuální operátoři návrhy nepodali. Jak dál?

Z komunikace s oběma stranami jsem vytušil, že problém bude v tom, co v tomto případě budeme považovat za oficiální stížnost. Až na opakovaný dotaz z ČTÚ přichází reakce, která pravděpodobně obsahuje jádro problému: „Znovu opakujeme, pokud zde bude návrh na rozhodnutí sporu mezi podnikateli podle § 127 ZEK, ČTÚ je připraven konat, věc přezkoumat a spor rozhodnout. Žádný takový návrh učiněn nebyl. Všechny ostatní úkony, byť nezpochybňujeme, že byly učiněny, nejsou už z podstaty způsobilé pro to, aby sporná záležitost MVNO a MNO mohla být autoritativně rozhodnuta.“

Komentář

S tím, jak pronikám do aktuální kauzy, jsem stále více přesvědčen o tom, že problém je v základní mezilidské komunikaci. Máme tady evidentní tržní problém, virtuálové se na něj snaží upozornit, snaží se mu dát oficiální rámec, dokonce absolvují jednání s ČTÚ. Ale ČTÚ nejedná, protože se operátoři ve svých stížnostech neodvolali na správný paragraf.

Dovedete si představit jednání těchto dvou stran, na kterém nepadne věta typu „pláčete hezky, dokonce i na správném hrobě, ale abychom v tomto případě mohli konat, musíte podat návrh na rozhodnutí podle § 127 ZEK“? Jak může virtuál odejít z jednání na ČTÚ bez takové informace? Jak je možné, že se k němu nedostane e-mailem, proč někdo z úřadu nezavolá a neupozorní na formální chybu ve způsobu podání stížnosti?

Chybu jistě najdeme i na straně virtuálů. Oni mají vědět, jakou formou si stěžovat a neomlouvá je ani to, že ve srovnání se síťovými operátory jde o řádově menší firmy bez týmu špičkových právníků. Jsem si jistý, že ČTÚ jedná podle platných zákonů a řádů. Přesto se nemohu zbavit dojmu, že v tomto případě jedná jako arogantní mocipán, který jen dokola opakuje, že žádná stížnost nepřišla. Bez snahy vysvětlit, nebo vyjít vstříc.