Babišův odvážný plán: Česko má být za 12 let inovačním lídrem Evropy

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace v čele s premiérem Andrejem Babišem představila novou Inovační strategii pro léta 2019 až 2030. Cílem je dostat Českou republiku během dvanácti let mezi inovační lídry Evropy. Úlohou na nejbližší léta bude i propojování praxe a výzkumných center, kde by měla Česká republika sehrávat důležitou roli. Právě tato oblast je přitom dlouhodobě předmětem kritiky odborné veřejnosti.

Rada schválila klíčový dokument, který vytyčuje nové priority. „Chceme využít potenciál vědy a výzkumu, chceme ukázat že jsme zemi inovativních lidí a společností,“ řekl premiér Andrej Babiš. Podle premiéra k tomu má Česko skvělé předpoklady a také vůli mezi politiky. Českou vědu chce stát propagovat prostřednictvím značky Czech Republic The Country For The Future.

Pilíře nové strategie se inspirují zeměmi jako Finsko, Dánsko nebo Švýcarsko. Na programu podle premiérových slov spolupracovali podnikatelé, vědci, akademici a zástupci veřejné správy. Má se změnit systém financování vědy, stát by na její podporu nově měl vydávat dvě až 2,5 % HDP. Na státní podporu by měly dosáhnout také start-upy.

Co znamená logo Hvězda jako symbol nápadu, inovace a inspirace. V ní je stylizovaná česká vlajka – modrý klín, bíá nahoře, červená dole. Pátý cíp hvězdy je zlatý, což má symbolizovat vítězství (tedy nikoliv žlutý podle Babišovy řepky, jak tvrdí internetové vtipy). Strategie je rozdělená na následující části, každá z nich bude mít svého manažera a mírně modifikované logo: Financování a hodnocení výzkumu a vývoje, Inovační a výzkumná centra, Národní start-up a spin-off prostředí, Polytechnické vzdělávání, Digitalizace, Mobilita a stavební prostředí, Ochrana duševního vlastnictví, Chytré investice, Chytrý marketing.

Dalším důležitým pilířem je digitalizace. Hlavní cíl je, aby občané komunikovali z domu nebo z kanceláře přes datové schránky, a nadále tyto možnosti komunikace rozvíjet a propagovat. Změnit se podle členů rady musí i politika státu v oblasti patentů.

Tisková konference k představení projektu: