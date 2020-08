Babišův pražský Apple Store blíže realizaci? Apple už hledá vedoucího prodejny

Vezměme to od začátku. V lednu 2019 se premiér Babiš v Davosu setkal s Timem Cookem, šéfem společnosti Apple. Po schůzce Babiš tweetnul, že Cookovi nabídnul vybudování Apple Storu v Praze, což zvedlo obrovský ohlas v médiích. Obecně se to však považovalo za populistické plácnutí do vody.

Když se v listopadu 2019 Novinky.cz zeptaly, jak to s pražskou prodejnou vypadá, vysvětloval Babiš, že Apple bude o další evropské expanzi rozhodovat v horizontu roku až dvou a celou záležitost přehrál na ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Ten později Novinkám skutečně potvrdil, že s Applem jedná.

Teď se zdá, že se věci daly do pohybu. Server Letemsvetemapplem upozornil, že Apple vypsal pracovní pozici Apple Shop Leader – Prague, tedy vedoucí pražského obchodu. Jak už to tak u HR inzerátů bývá, je značně nekonkrétní, ale zmínka o vedení a rozvíjení prodejny vypadá docela jasně, jako nepřímé potvrzení můžeme brát i tweet premiéra Babiše. Naopak celý odstavec věnovaný péči o Premium Resellery (to jsou v Česku iStyle, iSetos, iWant a další) myšlenku pražského Apple Storu mírně nabourává.

Jasno by mělo být v příštích týdnech.