Banksy šokoval umělecký svět. Do obrazu přidal skartovačku, spustil ji těsně po prodeji

Banksy, sprejer, umělec a po tomhle kousku také nápaditý performer. Ale i to patří k modernímu umění. Už nestačí namalovat obraz a čekat, až se prodá. Kdo chce uspět (a vydělat), musí udělat show!

V londýnské galerii Sotheby´s dražili Banksyho graffiti Girl With Red Balloon z roku 2006. Částka se postupně vyšplhala přes milion liber (přes 29 milionů korun), ale pravý šok přišel těsně po závěrečném klepnutí kladívka. Obraz začal klesat skrz spodní rám a dole vyjížděly precizně nařezané proužky.

Jak dlouho vydrží baterie v obraze?

Mezi přítomnými zavládlo zděšení, pak se mluvilo o obrovské ztrátě, zničeném díle, právníkům Sotheby's se orosilo čelo nad myšlenkou, zda musí vydražitel dílo koupit... Ale svět moderního umění funguje jinak. Obraz se přejmenoval na Love is in the Bin a díky příběhu z aukční síně jeho cena do budoucna ještě výrazně poroste. Není divu, že vydražitel krátce nato oznámil, že dílo koupí i v jeho nové podobě.

Zajímavé je i technologické pozadí. Patrně se nedozvíme, zda na tomto kousku spolupracovala aukční síň, nebo vše naplánoval Banksy na vlastní pěst, ale krátce nato zveřejnil následující video, které obsahuje útržky z konstrukce skartovacího rámu, zahlédneme i komunikační jednotku a v záběrech z aukce také dálkový ovladač.

Jak se „Girl With Red Balloon“ změnila na „Love is in the Bin“:

Jakou komunikační technologii Banksy použil? Bluetooth, Wi-Fi, nebo je v rámu také SIM karta? Jak dlouho musela vydržet integrovaná baterie, jak a kdy ji autor nabíjel? To jsou patrně detaily, které jsou v tomto příběhu zcela podružné a patrně se je nikdy nedozvíme.



Ukázka z dalšího Banksyho díla