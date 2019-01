Baterie se Applu vrátily jako bumerang. Loni dostalo novou 11 milionů iPhonů!

Apple ústy Tima Cooka začátkem ledna varoval investory, že prodeje iPhonů v posledním čtvrtletí nebudou tak optimistické, jak se zprvu očekávalo. A to se přenese i do letošního prvního čtvrtletí. Z původní predikce 48 milionů smartphonů musel Apple výhled snížit na 43 milionů, podle zahraničních zdrojů Apple napodruhé snížil cíl na hranici 40 milionů prodaných iPhonů. Prodeje a výnosy budou nižší, takže se samozřejmě rychle hledá viník. Jsou to mizerné prodeje v Číně? A nebo problém, který u Applu pod pokličkou bublal již delší dobu?

Na scéně se znovu objevuje zmínka o bateriích. Na přelomu předloňského a loňského roku se totiž Apple přiznal, že uměle zpomaluje starší iPhony. Odvolával se přitom na baterie, které po dvou letech provozu nešlo „ždímat“ na maximum. Apple následně zveřejnil otevřený dopis a slíbil levnější pozáruční výměny baterií. Místo 50 dolarů (1 100 Kč) vyšla výměna na 29 USD (650 Kč). A teď se dostáváme k jádru pudla...

CEO Applu, Tim Cook, totiž prozradil, že zvýhodněnou výměnu baterií v loňském roce uskutečnilo 11 milionů uživatelů! A protože běžně Apple pozáručně ročně mění 1 - 2 miliony baterií, máme před sebou možná až devět milionů uživatelů, kteří si výměnou baterie svůj zpomalující iPhone zase zrychlili. A s ním zřejmě minimálně ještě rok, ne-li dva vydrží. Investice 650 Kč byla podstatně menší, než koupě nových iPhonů XR, XS a XS Max, které se pohybují od 22 500 až po 43 500 Kč! A právě zde zřejmě Applu mezi prsty utekly miliardy dolarů...

Redakční představení iPhonu XS Max:

Via GSMarena