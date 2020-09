Batman ovládl navigaci Waze. Natočili jsme ho v akci a je to docela legrace, podívejte se

Waze soustavně pracuje na vylepšení algoritmů, ale z pohledu uživatele je to trošku nuda. A tak wazeři občas udělají legrácku, která nemá praktický přínos, ale pobaví. Stejné je to s novou „experience“ Drive with Batman, která se v aplikaci objevuje u příležitosti Batman Day (19. září).

Nabídka se objeví po kliknutí na lupu hned v hlavním menu (Nedávné). Vyberete si, jak vás v mapě uvidí ostatní uživatelé (Batman/Riddler), jak se změní ikonka vašeho auta přímo při navigaci (Batmobil/Ridlderův závoďák), plus nové hlasy. A právě s povely je největší zábava, rozhodně nezůstalo u tupého „za sto metrů odbočte do prava“, pusťte si ukázku níže:

Pokud jste nabídku odmítli, budete se muset trochu pohrabat v nastavení, viz galerie tohoto článku. Batmanovy povely namluvil Kevin Conroy, který dabuje animovaný seriál z 90. let. Riddlera dělá Wally Wingert, dabér z herní sérii Batman: Arkham.

Funkce Drive with Batman bude dostupná do konce října.