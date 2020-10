Benzina má novou aplikaci. Můžete s ní sbírat věrnostní body a platit přímo u stojanu

Platit mobilem přímo od stojanu bez nutnosti chodit na pokladu lze také v síti čerpacích stanic Benzina. Umožňuje to nová Benzina aplikace, která nahrazuje starší aplikaci Benzina platby. Kromě plateb za tankování prostřednictvím QR kódů přináší také věrnostní program a umí navigovat řidiče k vybrané čerpací stanici. Benzina aplikace je ke stažení zdarma pro Android a iOS.

Zákazníci mohou v aplikaci sbírat věrnostní body (tzv. „Koníky“) za platby přímo u stojanu a při předložení QR kódu také za platby veškerého sortimentu na pokladnách prostřednictvím platebních karet i v hotovosti. Nasbírané body mohou zákazníci vyměnit za zvýhodněné nabídky či produkty zdarma z nabídky rychlého občerstvení Stop Cafe.

Benzina aplikace je nástupcem dřívější aplikace Benzina platby, která byla spuštěna již v roce 2018. Funguje tak, že si zákazník po natankování načte do telefonu unikátní QR kód ze stojanu a automaticky se mu zobrazí platební údaje, které potvrdí, a tím za tankování zaplatí. Aplikace ohlásí odeslání platby, zobrazí účtenku a zákazník může odjet. Platby prostřednictvím aplikace přímo u stojanu je nyní nově možné uhradit nejen bankovními kartami, ale rovněž Tankartou Easy. Do konce roku bude do aplikace přidána rovněž možnost platby Tankartou Business pro firemní zákazníky.