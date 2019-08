Beta iOS 13 prozradila klíčové datum. Trojice iPhonů se ukáže už 10. září

Dlouho se spekulovalo o datu představení nových iPhonů 11. Apple akci pořádá pravidelně každé druhé zářijové úterý či středu, záměrně se tak vyhýbá datu 11. září. Podle této teorie by tedy měly být letošní iPhony představeny v úterý 10. září, což potvrzuje i nejnovější snímek ze 7. bety iOS 13, zvaný "HoldForRelease". Na něm můžeme vidět v ikonce kalendáře popisek „Tuesday 10“.



Screenshot z bety iOS 13 prozradil termín letošní Apple keynote.

Pokud Apple zachová tradici z minulých let, tak ještě v pátek stejného týdne (13. září) budou v prvních zemích spuštěny předobjednávky, prodej začne o týden později. Jelikož si Apple letos nemůže dovolit zdržení prodejů kvůli uvaleným clům na dovoz zařízení z Číny, přijdou letos výjimečně všechny tři modely do prodeje už v září.

Jak uvádí PhoneArena, od poloviny prosince by totiž podle aktuálních podmínek mělo připadnout na iPhony 10% clo, které by se mohlo negativně projevit na koncové ceně. Je tedy v zájmu Applu telefony uvést do prodeje, co nejdříve. Horší to však bude s Apple Watch a sluchátky AirPods, kde clo začne zřejmě platit již od 1. září.

Termíny předchozích zářijových keynote 12. září 2012 (středa)

10. září 2013 (úterý)

9. září 2014 (úterý)

9. září 2015 (středa)

7. září 2016 (středa)

12. září 2017 (úterý)

12. září 2018 (středa)

