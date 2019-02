BetPivot: když se sázení v mobilu ujme umělá inteligence

Hazard a umělá inteligence. Tyto dva fenomény spojuje partička českých vývojářů v aplikaci BetPivot. Za pomoci neuronových sítí analyzuje stovky parametrů a predikuje, kolik bodů v basketbalové NBA získají jednotliví střelci. Výsledek srovná s kurzy u sázkových kanceláří a vám doporučí, na co se vyplatí vsadit. Tipy hodnotí podle kurzů daných kanceláří i pravděpodobnosti bronzovým, stříbrným či zlatým pohárem. Tipy s nejvyšší šancí i nejlepším kurzem pak hodnotí příznakem TOP.



V aplikaci vidíte vypsané zápasy s kurzy sázkovek.

Můžete si projít i historii predikcí a výsledků.

Rozhodně nepočítejte s tím, že co vám aplikace doporučí, to vyjde. Celý princip spočívá v tom, že budete sázet pokud možno na všechny doporučené tipy, čímž byste měli docílit dlouhodobé ziskovosti. Pro co největší ziskovost je přitom vhodné mít účet u všech podporovaných sázkových kanceláří: Tipsport, Fortuna, Chance, MaxiTip, SazkaBet, protože kurzy se občas o nějakou tu desetinku liší.

Aplikace se chlubí zajímavými statistikami úspěšnosti, ale my si samozřejmě chtěli udělat vlastní obrázek. Nabili jsme si proto symbolické částky v sázkových kancelářích Chance (100 Kč) a SazkaBet (50 Kč) a pro účely článku zkusili během několik dní vsadit peníze na 100 doporučených tipů, každý po 10 Kč. Ačkoliv v některé dny došlo k výrazným propadům a 2× jsme se dokonce dostali lehce do minusu, ale na konci testu jsme se dočkali zajímavého zhodnocení přes 90%.



Umělá inteligence dokáže přechytračit bookmakery. My jsme to ověřili na relativně malém vzorku 100 tiketů.

Sázení je samozřemě vždy na vaše vlastní riziko. Nikdo vám negarantuje zhodnocení, a když začnete v nesprávný čas, můžete dokonce dočasně prodělávat (jen se v historii úspěšnosti podívejte na propad v prosinci minulého roku). Pokud je ale člověk trpělivý a drží se daných pravidel, měl by se dostat do zisku.

Aplikaci BetPivot je možné stáhnout zdarma na Apple AppStore a Google Play Store. S aplikací máte vždy nárok na 3 tipy denně zdarma a pro další je nutné přehrát reklamy. Pro dočasné vypnutí reklam můžete využít kód: mobilmania.