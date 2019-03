Bez loga „5G“, jako byste v Barceloně nebyli. Ale 5G opravdu potřebuje pouze Čína a USA

5G bylo v na barcelonském veletrhu všechno. Sítě a telefony, to je jasné. U rychlých pamětí se to dá pochopit, ale co má s 5G společného docela obyčejná aplikace, nebo kryt na mobil? „5G“ je jednoznačně nejpoužívanější zkratkou právě skončeného MWC 2019. Proč? Protože jsou v tom obrovské peníze a každý si chce ukousnout.

Nehodláme podceňovat přínosy, které 5G bude mít i pro Evropu, jde o soubor technologií, který otevře nové možnosti... Ale opravdu nutně potřebují 5G hlavně v Číně a v Americe. V Číně kvůli kapacitním problémům, protože na tamní přelidněné megalopole LTE nestačí. A v USA z poněkud opačných pohnutek – aby pokryli i obrovské řídce obydlené oblasti mimo velká města.

V tomto Týdnu mobilně Kuba s Honzou shrnou stěžejní 5G novinky veletrhu MWC.