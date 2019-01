Bez Wi-Fi na mobilu ani ránu. Pouze na data operátorů se spoléhá minimum lidí

Pokud se chceme připojit k internetu přes mobilní telefon, máme v podstatě dvě možnosti. Buď využít nějaký místní Wi-Fi hotspot, např. doma, v zaměstnání, v kavárně atd. Anebo se mnohem komfortněji bez zadávání přístupových údajů a hesel připojit prakticky kdekoli přes mobilní data.

Podle grafiky vytvořené z dat Českého statistického úřadu, kterou na Facebooku zveřejnil Český telekomunikační úřad, ale volí tuto variantu přes její nespornou větší pohodlnost jen minimum lidí. V rámci celé populace jsou to pouze 4 %, ve skupině vysokoškoláků dokonce jen 2 %.

Většina uživatelů používá kombinaci Wi-Fi připojení (např. doma) a jako doplňku mobilních dat (např. při cestě MHD). Pouze na Wi-Fi bez aktivace datového tarifu nebo balíčku spoléhá zhruba pětina populace, mezi seniory nad 65 let je to třetina. Co stojí za nízkým využitím ryze mobilního datového připojení už grafika neanalyzuje, ale při pohledu na ceníky operátorů a průměrnou cenu 100 Kč za 1 GB asi není třeba dlouze přemýšlet...

Neomezená mobilní data nám prý operátoři nabídnout nemohou: