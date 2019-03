Bezdrátová nabíječka od Applu má jít brzy do prodeje. Na fotce se nabíjí iPhone XS

Apple a bezdrátová nabíječka AirPower - to je kapitola sama pro sebe. iPhone 8, 8 Plus, iPhone X a novější můžete již nyní dobíjet bezdrátově, a to přes jakoukoliv nabíjecí podložku kompatibilní se standardem Qi. Je však možné, že spousta uživatelů iPhonů bezdrátové nabíjení nepoužívá, protože jednoduše nemá k dispozici originální bezdrátovou dobíječku Apple AirPower. Ta byla představena v září 2017, a již za pár týdnů by měla jít konečně do prodeje.

Výroba nabíječek AirPower byla podle dřívějších zpráv spuštěna 21. ledna v továrnách firmy Luxshare Precision, ke které se měl brzy přidat i Pegatron. Brzké zahájení prodejů symbolizuje změna jediné tiskové fotografie, kterou má Apple pro bezdrátovou podložku k dispozici, byť byla tato fotka byla „vydolovaná“ ze zdrojového kódu australských webovek. Místo iPhonu X se na ní nabíjí iPhone XS. A dozvídáme se také, že vyobrazený iPhone už není od Sama ale od Davida.

O Apple AirPower jsme si poprvé povídali již v říjnu 2017:

Bezdrátová nabíječka má mít tři samostatné nabíjecí cívky. Informace o úrovni nabití zbylých zařízení se má ukazovat na tom s displejem. Na iPhonu tak např. uvidíte, z kolika procent jsou nabita nová sluchátka AirPods nebo jejich přenosné pouzdro. Spekulace hovoří o tom, že by se měla podložka prodávat za zhruba 150 dolarů (cca 3 400 Kč). A to zřejmě již velmi brzy.

Via Phonearena