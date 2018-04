Bezdrátové nabíjení už nabízí i druhá liga. Leagoo Power 5 přidává obří baterii

Bezdrátové dobíjení přinesla již v roce 2012 Nokia Lumia 920. K masivnímu rozšíření tohoto typu dobíjení však zatím nedošlo, a to i přesto, že ho brzy začal podporovat i Samsung u své řady Galaxy S. Loni se však konečně přidal i Apple a věci nabírají na obrátkách.

Jakmile má něco Apple, (nejen) čínští výrobci to začnou napodobovat (kopírovat). Leagoo představilo model Power 5, který bezdrátové dobíjení přináší do nižší třídy. K tomu navíc přidává opravdu masivní 7 000mAh baterii, která by měla udržet telefon při životě 4 dny.

Doufejme proto, že brzy se s podporou bezdrátového dobíjení přidají i další výrobci, protože kdo jednou okusil nabíjení bez konektoru, už se jen nerad vrací zpět.

Leagoo Power 5 ve zkratce: