Bezklíčové otevírání aut je bezpečnostní katastrofa. Zlodějům odolají auta jediného výrobce

Jsou to čtyři roky, co jsem napsal článek s titulkem Bezklíčové odemykání: Příplatková vstupenka pro zloděje. Tehdy šlo o obrovskou kauzu. Co se od té doby změnilo?

Prakticky nic. Německý ADAC otestoval 237 modelů různých značek, odolaly pouze čtyři! Dva Jaguary, dva Land Rovery, tedy auta od jediného výrobce. Všechny ostatní šlo odemknout i nastartovat.

I když už jsme o takových případech slyšeli nesčetněkrát a staly se i v České republice, zabezpečení bezklíčových přístupů se příliš nezměnilo. Kromě společnosti Jaguar Land Rover se snaží reagovat i další automobilky. BMW a Mercedesu přidávají do svých klíčků snímače pohybu, takže komunikace s vozem probíhá pouze když se klíček pohybuje. Nemělo by se tedy stát, že vám někdo pomocí zesilovače ukradne vůz, když klíček zrovna leží na poličce v předsíni.

Někteří řidiči se snaží chránit své vozy svépomocí, ukládají je co nejdál od vozu, třeba i do lednice. Německá organizace ADAC však říká, že ani to nezaručí stoprocentní ochranu a jedinou zaručenou možností, jak kvůli systému nepřijít o vůz, je nechat si jej v autorizovaném servisu deaktivovat.

Připlatíte si za zranitelnost?

Podle nedávných statistik počet krádeží automobilů za posledních pět let vzrostl o téměř 40 %. Moderní systémy a asistenti nás sice mají chránit za jízdy, některé položky z výbavy však mohou být spíše na škodu. Řeč je právě o bezklíčovém přístupu do auta, který už dnes není jen součástí nejvyšších výbav prémiových značek, ale najdeme jej v takřka všech patrech automobilového trhu.

V praxi to zní skvěle: klíče od vozu máte u sebe, ale pro jeho odemčení a nastartování je vůbec nemusíte brát do ruky. Celý proces odjezdu se tím urychlí, např. nemusíte hledat klíč po kapsách, dámy v jejich pověstně bezedných kabelkách.

Jenže to má i své nevýhody. Útočník totiž může prostřednictvím podomácku vyrobeného zesilovače zvýšit intenzitu signálu mezi automobilem a klíčkem, takže se vůz může otevřít a nastartovat, i když je klíč dále od vozu. Odcizení vozu je posléze hračka.