Bezpečnostní expert: 5 mýtů o tom, jak (ne)poznáte telefonní odposlech

Autor článku: Oldřich Novák

Behaviorální bezpečnostní poradce, Securitas ČR

Autor byl 28 roků v aktivní vojenské službě, kde byl od roku 2001 pracovně spojen s problematikou terorismu. Tři roky sloužil ve strukturách NATO na pozici analytika a v letech 2002 - 2014 se účastnil více než 5 misí v Afghánistánu. Oceněn řadou ocenění rezortu MO, například Záslužným křížem MO ČR (2019) a The Commendation Medal (US Department of Defence, 2009). Od ledna 2020 pracuje ve společnosti Screening Solutions s.r.o., kde je odpovědný za problematiku cestovní bezpečnosti a bezpečného chování a působí jako externí poradce pro bezpečnostní agenturu Securitas ČR v oblasti ochrany měkkých cílů a ochrany před nežádoucí pozorností.