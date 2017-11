Google vydal opravu záludné chyby ve Wi-Fi KRACK. Ta se však dostane jen na telefony, které dostávají průběžné aktualizace přímo od něj. Všechny ostatní musejí spoléhat na to, že výrobce opravu od Googlu převezme a vydá záplatu vlastní cestou ,což bohužel stále není samozřejmost. Zlepšit by to měl Android 8.