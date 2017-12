Které služby, produkty a aplikace se v roce 2017 líbily redaktorské dvojici Martin Miksa a Martin Chroust? Co to znamená, že blockchain (tedy technologie známá z Bitcoinu a dalších kryptoměn) míří do mobilů? Proč je nejnovější Android teprve na 1 % telefonů a jak pomůže projekt Treble? K čemu je dobrá služba Revolut? Co přinese veletrh CES a kam se posunou bezrámečkové displeje v roce 2017?