Bezrátové nabíjení už máme, za dveřmi teď čekají rádiové vlny a laser

Revoluční baterie v nedohlednu, a tak se výrobci vrhli aspoň na nabíjení. Zrychlují, odstraňují kabely, ale pořád musíte telefon položit na podložku. Ve výhledu je další level – nabíjení na vzdálenost několika metrů od nabíječky.

Technologii Watt Up už roky vídáme na veletrzích a funguje. Do praxe se však stále nedostala a výrobce nechce prozradit, v čem je problém. Úžasně vypadá i nabíjení laserem, v laboratoři už funguje, ale v tomto případě i sami výzkumníci přiznávají, že cesta do praxe bude ještě dlouhá a trnitá...