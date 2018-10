Bič na výrobce! Každý Android musí dva roky dostávat aktualizace zabezpečení

Operační systém Android doplácí na svou fragmentaci, díky které se na něj dostávají aktualizace velmi pomalu. A nemáme na mysli jen updaty na nejnovější verzi systému (Android Pie se zatím ani nedostal do měsíčních statistik), u nichž zatím moc nejsou vidět výhody Project Treble, ale aktualizace zabezpečení. Tedy kritických chyb a zranitelností, které musí být v zájmu zachování bezpečnosti a integrity zařízení opraveny co nejdříve.

Google každý měsíc vydává aktualizace zabezpečení AOSP, ovšem jejich samotný update nechává na výrobcích. Ti k němu přibalují i opravy svých vlastních systémových nadstaveb a celý proces nabírá na zpoždění. A uživatelé se diví, proč jejich Android v říjnu stále používá bezpečnostní aktualizace z února. Google si je toho problému vědom, a tak výrobcům stanovil podmínky pro updaty bezpečnostních aktualizací. A pokud je nebudou plnit, vyhrazuje si právo pozdržet si dokonce odmítnout certifikaci jakéhokoliv jejich dalšího zařízení.

Bič na výrobce byl třeba, protože sama fragmentace, zejména s ohledem na bezpečnost, škodí pověsti Androidu. A když na Linuxu může přistát aktualizace každých pár dní, proč to nejde na Androidu třeba na měsíční bázi? Google do podmínek platných k 31. lednu letošního roku zavedl nutnost bezpečnostních aktualizací minimálně po dobu dvou let s tím, že v prvním roce od uvedení na trh musí telefon dostat minimálně čtyři updaty. Druhý rok od vydání telefonu nejsou podmínky nijak blíže upřesněny. Platí však pro všechna zařízení, která mají minimálně 100 tisíc aktivací.

Od 31. července se podmínky vztahují na 75 procent všech „bezpečnostně významných“ smartphonů. Od 31. ledna 2019 však musí výrobci updatovat zabezpečení u všech svých modelů. A to tak, že koncem každého měsíce musí být v Androidu bezpečnostní záplata stará maximálně tři měsíce. Americký gigant si od toho slibuje postupné „bezpečnostní uzdravení“ platformy Android. Výše uvedené podmínky platí pro smartphony prodávané v Evropské Unii a pocházejí ze stejného dokumentu, v němž Google zavedl licenční poplatky za své aplikace.

Bezpečnostní updaty se šíří pomalu, blýská se však na lepší časy:

