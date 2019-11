Bill Gates: Nebýt antimonopolních tahanic, Windows jsou dnes v každém telefonu

Zakladatel Microsoftu Bill Gates má jasno. Kdyby nebylo antimonopolního vyšetřování redmondské softwarové korporace, které se táhlo dlouhé roky od přelomu století, každý by dnes používal mobilní Windows a Android by byl pouhou dějinnou epizodou stejně jako třeba sociální síť Google+.

Gates slova pronesl na konferenci New York Times DealBook (via Neowin), kde byl hlavním hostem. Podle jedné z ikon IT jednoduše antimonopolní spor s úřady Microsoft vyčerpal, vývoj mobilního operačního systému, který měl nahradit Windows Mobile/Windows CE, začal stagnovat a Google využil díry na trhu. Gates však tuto porážku dávno přijal a sám používá telefon s Androidem.

Google využil zpoždění Microsoftu

Výrobcům telefonů, kteří čekali právě na Windows, nabídl Google mladičký Android a s podporou zaoceánských operátorů jej pak v masivní reklamní kampani představil Američanům. Microsoft totiž neměl jak zareagovat.

Jeho klíčový partner HTC sice vychrlil ještě několik na tu dobu velmi slušných telefonů jako Touch Diamond 2 nebo HD2, které ale nadále poháněl už koncepčně překonaný operační systém Windows Mobile – byť s dotykovou nadstavbou HTC Sense.

Píše se rok 2010 a David Polesný komentuje zkušenosti s tehdejší vlajkovou lodí Windows Mobile 6, telefonem HTC HD2:

Podobný kočkopes se surovými Windows Mobile/CE ovládanými hlavně stylusem a dotykovou nadstavbou však nemohl konkurovat mladému iPhonu s plnohodnotnými multidoteky, novými gesty a dalšími technologiemi, které dnes považujeme za samozřejmost.

Ostatně, na iPhone zavčas zareagoval i Google, neboť i jeho prototypy Androidu vypadaly zcela jinak než dnes. Nabídl tedy podobné ovládání, a tedy i levnější zážitek téhož pro všechny ostatní, což okamžitě vzali za své všichni tradiční výrobci, se kterými by to ve světě Applu a bez Androidu dopadlo kdo ví jak.

„Nástup iPhonu a Androidu byla jedna z největších chyb Microsoftu. Přišli jsme nejméně o 400 miliard dolarů.“

Bill Gates

A Microsoft? Ten z nepochopitelných důvodů jen zíral, jak se okolo něj mění dějiny, a když po neuvěřitelném zpoždění konečně představil Windows Phone, karty už byly rozdané a redmondské korporaci nepomohl ani nákup mobilní divize legendární Nokie nebo mobilní verze Windows 10.