Biometrie v akci. V obchodech Amazon GO už zaplatíte obrazem tlaně

Amazon opět dokazuje, že je v řadě technologických řešení napřed. Ve dvou prodejnách Amazon GO v Seattlu je nyní možné platit skenem dlaně. Systém jej bere jako „biometrický podpis“, je propojený s uživatelským účtem, a tedy i kreditní kartou. Stačí dlaní zamávat před skenerem a je zaplaceno.

Nová technologie nazvaná Amazon One se má postupně rozšířit do dalších obchodů Amazon GO. Ty jsou známé absencí pokladen, nákup se díky senzorům v obchodě načte při pouhém sebrání z regálu a umístění do tašky, celková suma se pak strhne z účtu uživatele. Technologie by se mohla uchytit také v kancelářích nebo na stadionech, vysvětluje Amazon na blogu.

Zákazníci mohou Amazon One využít hned po registraci účtu v platformě Amazon GO. Při první návštěvě naskenují dlaň pomocí biometrické čtečky. Proces zabere méně než minutu. Amazon si loni patentoval technologii, která dokáže identifikovat ruku na základě vrásek, žil a kostí. Pro své obchody však zvolila otisk dlaně, protože ta je jedinečná a mění se jen pozvolna a dlouhodobě.

Amazon jako vždy v podobných případech upozorňuje, že technologie je bezpečná. „Bezpečnost dat bereme velice vážně a otisky dlaní či platební historii chráníme v souladu s vysokými bezpečnostními standardy celého Amazonu,“ píše se v průvodním slovu k uvedení nové technologie na trh na webu Amazonu. „Víceúrovňová ochrana data zabezpečí za všech okolností, například i pomocí šifrování,“ ujišťuje dál Amazon. Jestliže se zákazník rozhodne smazat svůj účet na Amazon One nebo tuto platformu nebude používat dva roky, společnost data automaticky smaže.

