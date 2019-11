Black Desert Mobile je parádní plnokrevné MMORPG. Zabaví nadlouho

Recenze mobilních her u nás na webu moc často nevidíte, tentokrát ale musíme udělat výjimku. Na smartphony s Androidem a iOS se chystá RPG hra Black Desert Mobile, která je mobilní adaptací desktopové hry Black Desert Online. Pro fanoušky žánru je to tedy něco jako „WoWko“ v mobilu, které se pyšní otevřeným světem, realistickou grafikou, detailní customizací své herní postavy či povedenými grafickými efekty. Hra se však nevyhnula několika přehmatům, z nichž nejvíce vám bude vadit auto-questing. I na něj se ale dá „vyzrát“.

Když potřebujete upravit šířku obočí...

...ano, svou vytvářenou postavu si ve hře upravíte až do posledních detailů. Nestačí jen výběr „generického“ obličeje, pro někoho může být stěžejní fakt, že si u své postavy může upravit šířku očí, kudrlinky vlasů nebo kontury tváře. K tomu samozřejmě i výšku, stavbu těla, barvu kůže, očí, a spoustu dalších detailů. Na výběr máte celkem pět class, každá z nich se pyšní využíváním jiných zbraní, a samozřejmě také vzhledem.





Doplňkové soubory hry mají 2,5 GB, počítat můžete s detailním editorem samotné postavy. Úroveň detailů je skutečně velmi vysoká, nebojte se nastavit grafiku na maximum

Každá class je spjatá s předem daným pohlavím, takže Witch, Valkyrie a Ranger budou vždy ženy asijského vzhledu, zatímco Warrior a Giant jsou pouze mužského vzezření. Trocha variability by zde určitě neuškodila. Na kouzelníka nebo lovce v mužském podání tedy zapomeňte. Následně vám už stačí pouze jméno, vybrat herní server (je samozřejmě třeba neustále připojení k internetu), a můžete se pustit do hry.

Otevřený svět a spousta tlačítek

Na úvod musím pochválit realistickou grafiku, která vás doslova vtáhne do děje. Svět je otevřený, takže můžete běhat všude, kde chcete. Ocenit musím i samotný běh, který je skoro sprintem. Pokud se nechcete jen tak ploužit po mapě, stačí potáhnout prstem trochu více na kurzorovém kříži, který se nachází v levé části displeje. V pravé pak čekejte tlačítka pro ability, a protože si prstem jednotlivé ikonky můžete zakrývat, líbila se mi textová informace o tom, že cooldown té a té ability již vypršel.

Gameplay Trailer hry Black Desert Mobile:

Na herní obrazovce je tlačítek celá spousta, což může být na první pohled trochu matoucí. Hra však není jen běžnou „klikačkou“, postupným levelováním se vám odemykají nové funkce a možnosti. Na cestách vás doprovází Black Spirit, jehož schopnosti můžete vylepšovat různými kameny, své schopnosti zase vylepšujete plněním úkolů, za nichž dostáváte speciální „knihy“. Jsou zde World bossové, mazlíčci, které můžete ochočit a vycvičit, jsou zde guildy, obchod, příběhový režim, získávání vědomostí (o oblasti, znalostech, ekologii, příběhu a nestvůrách), a plno dalších užitečných drobností.





Vstupujeme do světa Black Desert, mapová nápověda přímo ve hře a ukázka grafických soubojových efektů

Některé postavy vám zpřístupní tzv. challenge, za nichž dostanete speciální odměny. Základem jsou samozřejmě questy, a bohužel nechybí ani typický nešvar - auto-questing. Stačí kliknout na název úkolu, a postava zběsile běží tam, kam má. pokud ji však zastavíte, na zemi se vám ukáží šipky, které vás „ručně“ navigují do cíle, což mi přišlo daleko lepší řešení. A kdo ví, cestou možná narazíte i na nějaké další questy, NPCčka nebo nestvůry. Za úkoly nebo z nepřátel padají itemy, kterými si vylepšujete své statistiky. Jedním tlačítkem si nově věci můžete hned nasadit, nechybí ani komplexní batoh a detailnější správa inventáře, k němuž se musíte postupně doklikat.

Komplexnost hry je, na mobilní poměry, skutečně obrovská, a bude to chtít trochu času, než se do všeho dostanete. V otevřeném světě můžete jezdit na koni, získávat přírodní zdroje a samozřejmě se počítá i s in-game nákupy, které vám např. zvýší útočné statistiky, abyste mohli porážet i silnější nepřátele. V našem testovací buildu obchod ještě nefungoval, ale už teď zde vidím bilé a fialové perly nebo stříbrňáky. Hra je však i bez prémiových měn velmi dobře hratelná, je však možné, že na vyšších levelech bude třeba zainvestovat. Uvidíme...

Zatím stále s omezeným přístupem

Black Desert Mobile je v současné době k dispozici v tzv. Soft Launch režimu v Austrálii, Kanadě, Chile, Irsku, Malajsii, Švédsku a v Turecku. A to zatím pouze na Androidu. Vývojáři hry ví, proč zvolili tuto strategii. Při hraní na Galaxy Note10+, který zvládá hru na maximální rozlišení a maximální detaily, se hra až nepříjemně často sama ukončovala. A to bez jakékoliv varovné zprávy. Vývojáři mají ještě co dolaďovat, protože neustále vypínání a zapínání hry odrazuje od dalšího hraní.



Hra Black Desert Mobile je v současné době v tzv. Soft Launch režimu, vývojáři hru ladí za pochodu

Příslib do budoucna je však značný, pokud se doladí bugy a nedostatky, budete Black Desert Mobile jedním z nejkomplexnějších MMORPG na mobilních platformách. Co se týká potřebného hardwaru, minimální konfigurace na Androidu je uváděna jako ekvivalent Galaxy S5 LTE-A, v případě iOS je třeba minimálně iPhone 6S nebo iPad Air 2. Hardwarové požadavky tedy nejsou nějak extrémně náročné, ovšem u méně vybavených strojů budete muset slevit z obrazové kvality. K Black Desert Mobile se můžete předběžně zaregistrovat na Androidu i na iOS.