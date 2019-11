Black Friday: přehled akcí. Největší slevová akce roku je tu

Také v CZC.cz si všimli, že černopáteční slevy už nejsou, co bývaly, a tak přichází s parafrází Trumpova předvolebního hesla Make America Great Again. Slevy jsou tedy opravdové, ale není jich monoho a opravdu platí pouze dnes.

Aliexpress, Gearbest a spol.

Možná je absurdní shrnout všechny čínské megamarkety do jedné záložky, ale nabídek je tolik, že nedává smysl je procházet a zkoušet z nich vytáhnout něco zajímavého. Prostě se zajděte podívat. Pokud už s danými obchody máte nějakou historii, jejich customizované titulní stránky vám rovnou nabídnou to, co by vás mohlo zajímat.

Kromě toho v Číně zrovna skončila (pro ně ještě významnější) akce k Singles Day 11.11, plynule přešla do Black Friday, pak bude následovat Cyber Monday, předvánoční slevy, povánoční slevy atd. Jinými slovy ze slevových akcí se na největších čínských shopech stala nutnost, takže černopáteční nabídky už nejsou nic tak výjimečného.

Při výběru si všímejte nákladů na dopravu, hledejte také poznámku jako „EU priority“, což znamená, že se uvedená cena nebude navyšovat o českou DPH a náklady na proclení. Ano, dá se zde koupit iPhone za tři tisíce korun, ale půjde o hodně starý model a rozhodně nebudete jeho prvním majitelem – všímejte si výrazů jako refurbished nebo almost new. Dávejte pozor, zda kupujete verzi určenou pro Evropu, jinak vám budou chybět ta správná pásma LTE a obchod Google Play...