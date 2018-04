Black Shark: Logo Xiaomi chybí a za herní ovladač se připlácí

Nová čínská společnost Black Shark, v níž vlastní významný podíl společnost Xiaomi, představila očekávaný herní telefon Black Shark. Má nekompromisní výkon a snadno připojitelný gamepad. Herní ovladače však dostanete pouze na jednu stranu a navíc za ně budete muset připlatit. Hlavní konkurencí bude nevšední Razor Phone.

Nakonec se nepotvrdily spekulace o nevšední konstrukci se zabudovanými herními „kloboučky“. Přesto svým vzhledem Black Shark rozhodně nezapadne. Jeho kovová konstrukce je na zadní straně členitá, což pomůže jistému úchopu. Uprostřed zadní strany je neonové „eSko”, znak firmy. Na pravém boku má telefon tradiční hardwarové ovládání hlasitosti a vypínací klávesu. Naproti je speciální tlačítko Shark pro okamžitou aktivaci vysokého výkonu a herního hubu.

Čelní straně dominuje 6" IPS displej s poměrem stran 18:9, FullHD+ rozlišením (2 160 × 1 080 pixelů, 403 ppi) a schopností pokrýt až 97 % barevného prostoru DCI-P3. Systémová (senzorová) tlačítka jsou umístěna pod displejem, přičemž klávesa Domů slouží současně jako čtečka otisků prstů a jednoduchý touchpad třeba pro vytažení notifikační rolety nebo listování fotkami v galerii. Nad displejem najdete 20Mpx čelní kamerku se světelností F2,2.

Centrem pozornosti je ale u herního telefonu výkonu, a toho bude mít Black Shark víc než dost. Nabídne v současnosti nejvýkonnější čipset Qualcomm Snapdragon 845 a grafiku Adreno 630. K dispozici pak budete telefon buď s 6 nebo s 8 GB RAM typu LPDDRX4. Aby výkon neklesal, až se mobil zahřeje, je zde vícestupňový systém chlazení čipsetu. Teplo rozvádí kapalinové heatpipes, a hlavní chladič je grafitový. Výsledkem má být teplota až o 8°C nižší ve srovnání s jinými mobily pod stejnou zátěží.

Vnitřní kapacita úložiště (UFS 2.1) činí 64 nebo 128 GB v závislosti na variantě, slot na paměťové karty chybí. Vysoký výkon znamená mj. vysoké nároky na baterii, a proto Black Shark nabídne akumulátor s nadprůměrnou kapacitou 4 000 mAh a podporou rychlého dobíjení Quick Charge 3.0 přes USB-C konektor.

Co se fotoaparátu týče, má telefon Black Shark na zadní straně dvojicí snímačů, přičemž ten primární nabídne 12Mpx rozlišení s fyzickou velikostí pixelů 1,25 µm a sekundární 20 Mpx rozlišení (1,0 µm). Oba mají fázové ostření (PDAF), světelnost f/1,75 a obsahují sestavu 6 čoček. Pro osvětlení scény poslouží duální LED blesk.

Žraloka si můžete prohlédnout i na videu:

Black Shark má dvojici reproduktorů a „profesionální” mikrofon, naopak mu chybí sluchátkový konektor. Datové připojení zajistí LTE modem nebo dvoupásmová Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac, 2×2 MU-MIMO). Ve výbavě nechybí ani Bluetooth 5 nebo A-GPS čip s podporou GLONASS. To vše je zabaleno do těla s rozměry 162 × 75 × 9,35 mm a hmotností 190 gramů. Tedy žádný drobeček, ale v kategorii herních mobilů je to omluvitelné. Black Shark běží na Androidu 8.1 Oreo.

Black Shark Gamepad (herní ovladač) má vlastní 340mAh baterii a k telefonu připojí přes Bluetooth. Prvních 50 tisíc zájemců jej dostane zdarma.

Ceny a dostupnost

Black Shark se začne prodávat hned za týden, ale pouze v domovské Číně. O dostupnosti v Evropě zatím informace chybí, informace nemá ani české zastoupení Xiaomi, firma Beryko. Ceny přepočtené z juanů, doplněné o českou daň, avšak stále bez dovozové marže vypadají takto: