BlackBerry Motion: Tak trochu jiný Android [recenze]

Tento koncept se osvědčil už u zmiňovaného modelu Keyone, jenž proti ostatním Androidům vynikal díky povedené mechanické QWERTY klávesnici. Nové BlackBerry Motion to v tomto ohledu bude mít složitější – spoléhá se pouze na dotykový displej a na první pohled se tedy neliší od konkurenčních modelů. U BlackBerry, jak už to tak ale bývá, je vychytávek víc a bude třeba je prozkoumat pod pokličkou.

Škoda, že Home klávesa není místo klasického promačkávacího tlačítka pouze dotyková ploška – přispělo by to k jednotnosti odezvy při stisknutí u všech tří tlačítek. Takhle se Home promáčkne, ale sousední dva senzory nikoli. Na čtečce lze vyvolat i pohybová gesta, např. místo šipky zpět nebo stažení notifikační rolety. Další specialitu má telefon na boku – kromě klasického zapínacího tlačítka a regulace hlasitosti je to vroubkované programovatelné tlačítko. Přiřadit mu můžete sepnutí nějaké funkce (např. svítilny), provedení akce (např. napsat zprávu) nebo rychlé spuštění aplikace. Celkem lze přiřadit tři různé činnosti.

Displej

Klasické IPS. Pokud nepočítáme již zmíněnou speciální úpravu krycího skla, samotný zobrazovač BlackBerry Motion ničím zvlášť nevyniká, ale na druhou stranu ani nezaostává. Výrobce zvolil 5,5palcový Full HD IPS panel s tradičním poměrem stran 16 : 9. Postačující je hodnota maximálního jasu a dobrá je také barevná věrnost. Pouze v podání černé barvy, na kterou v prostředí BlackBerry Launcher narazíme častěji než u jiných nadstaveb, se displej nedokáže rovnat AMOLED panelům.



Displej se výrobce nesnažil roztáhnout až k okrajům, pod panelem jsou tlačítka a čtečka

Na nedostatečnou jemnost zobrazení si nelze stěžovat, stejně tak displej netrpí zkreslením barevného podání při náklonu do stran. Pokud vám nebude vyhovovat poněkud studenější naladění barev, můžete si vyvážení bílé upravit v nastavení Režimu displeje. Ovládací tlačítka mimo plochu displeje nezmenšují jeho aktivní zobrazovací plochu. Funkci Always On (tzn. kontinuální zobrazování času a zmeškaných událostí při jinak pohasnuté obrazovce) telefon neumí, trochu to vynahrazuje notifikační dioda. Telefon se dá probudit gestem poklepání na displej.