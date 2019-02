BlackBerry představuje limitovanou červenou edici Key2. Rarita bude i v Česku

Společnost TCL, která kromě produktů vlastní značky a smartphonů Alcatel zastřešuje také komunikátory BlackBerry, představila na MWC 2019 novou barvu vlajkového modelu BlackBerry Key2. Smartphone s mechanickou QWERTY klávesnicí se zbarvil do červena a opravdu mu to sluší.

V nové barvě je rám telefonu a okolí klávesnice – zbytek telefonu včetně samotných tlačítek a pogumovaných zad zůstává černý. Výbava se nemění, k dispozici bude 6 + 128 GB paměti a funkce Dual SIM.

Červený Key2 bude opravdovou raritou. Celosvětově ho TCL vyrobí pouhých 5 000 ks, z toho 1 500 půjde do Evropy. Na český a slovenský trh by mělo společně doputovat zhruba 300 kusů. Do prodeje půjde v březnu za cenu 19 990 Kč.