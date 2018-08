BlackBerry se chystá do Berlína. Na veletrhu IFA uvede levnější Key2 LE

TCL za pár dní v Berlíně představí očekávanou novinku. Na světlo světa se dostane model BlackBerry Key2 LE, který bude vycházet z dobře hodnoceného Black Berry Key2. Tento smartphone jsme si v redakci již vyzkoušeli a velmi brzy vydáme i jeho obsáhlou recenzi. Již teď je však jasné, že BlackBerry novinku nacenilo možná až příliš optimisticky. A to vlastně vysvětluje existenci modelu Key2 LE, který má nabídnout nepatrně ořezaný hardware podtržený, doufejme výrazně, levnější koncovou cenou.

Od levnějšího BlackBerry Key2 LE se tak očekává poměrně velký zájem ze strany těch uživatelů, kteří u smartphonu vyžadují QWERTY klávesnici, zároveň však do jeho pořízení nechtějí investovat 17 tisíc. Key2 LE má běžet na Snapdragonu 636 se 4GB RAM, interní úložiště má být k dostání ve 32 nebo 64GB variantě. Zobrazovací panel má zůstat stejný - 4,5" displej nabídne při poměru stran 3:2 rozlišení 1 620 × 1 080 pix. V mezerníku klávesnice se bude ukrývat čtečka otisků prstů, trackpad se však do levnějšího modelu nedostane.

Almost time for a new introduction. #IFA18 pic.twitter.com/9KPX5GrgvY