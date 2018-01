BlackBerry si váží uživatelů. Prodloužilo podporu starších ostružinových platforem o dva roky

Aktuální smartphony BlackBerry, to už dávno není vlastní ostružinová platforma a vývoj zařízení v Kanadě. O výrobu se stará čínské TCL a zařízení používají operační systém Android. Po světě je ale mnoho uživatelů, kteří stále aktivně používají některé ze starších zařízení s platformou BlackBerry OS nebo BlackBerry 10.

Právě tyto loajální zákazníky potěšila v uplynulých dnech kanadská značka prohlášením, že jejich zařízení budou po softwarové stránce podporována ještě minimálně dalších 18 až 24 měsíců. Nejméně do roku 2019 by se tak BlackBerry mělo o starší platformy starat. Použít půjde zařízení i posléze, ale již s mnoha omezeními, včetně nemožnosti přihlásit se k některým službám nebo do sítě.

Některé služby, např. BlackBerry Travel, budou ukončeny už letos. Za vlastním marketem BlackBerry World se dveře zavřou posledního prosince roku 2019. Poté už bude i pro nejvěrnější příznivce asi dobré přesedlat na novější stroje. Firma přišla s platformou BlackBerry 10 v roce 2012 coby s odpovědí na rozmáhající se platformy Apple iOS a Google Android. V roce 2015 ale aktivní vývoj ukončila, vyrobila poslední model s touto platformou (Leap) a u následujícího (Priv) už přešla na Android.

Připomeňte si BlackBerry Passport – jeden z posledních BB10 modelů: